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В стране и мире

Медведица Марта осталась одна в брошенном российском зоопарке

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В Иркутской области владельцы бросили медведицу в закрытом зоопарке. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Жители села Листвянка считали, что зоопарк «Живые медведи» на улице Горького уже давно опустел. Место мало кому нравилось, в отзывах писали, что зверей содержат в ужасных условиях, поэтому его закрытию никто не удивился. Однако недавно кто-то из сельчан зашел внутрь брошенного парка и обнаружил, что внутри, в ржавой клетке, посреди гниющих досок, осталась живая медведица по кличке Марта.

Хищница какое-то время жила без еды и без свежей воды. Ей оставили лишь металлический бассейн-контейнер с застоявшейся зеленой водой, откуда она пила и где купалась в жару. Теперь местные жители подкармливают хищницу — приносят ей морковь и сгущенное молоко.

Попытки поселить Марту в другой зоопарк пока не возымели успеха: без инвестора и вольера она оказалась никому не нужна.

Ранее сообщалось, что Литовская ассоциация охотников и рыболовов отказалась охотиться на медведицу, бродящую в окрестностях Вильнюса. Молодая бурая медведица вызвала переполох, выйдя из леса ближе к городу. Она бегала по шоссе и заходила на задние дворы, пока ее преследовали зеваки с камерами.

Источник видео и фото - t.me/babr_mash.

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Источник — lenta.ru
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