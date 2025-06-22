Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 июн 2025|18:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Пытавшиеся позвонить в Иран люди услышали тревожное голосовое сообщение

Печать
Telegram

Люди, пытавшиеся позвонить друзьям и близким в Иране, слышали странные, заранее записанные голосовые сообщения, об этом сообщает CNN.

В записи телефонного звонка, полученной каналом, человек за пределами Ирана при звонке услышал роботизированный голос.

«Привет, и спасибо, что нашли время послушать. Жизнь полна неожиданных сюрпризов, и эти сюрпризы иногда могут приносить радость, а иногда они бросают нам вызов. Главное — найти в себе силы, чтобы преодолеть эти трудности», — говорится в записи.

«Тревожное сообщение», которое длится почти 90 секунд, затем предлагает слушателю закрыть глаза и представить себя в месте, которое приносит ему «мир и счастье», отмечается в публикации. CNN уточнил, что запись воспроизводится только при звонках на мобильные телефоны.

Эксперт по телекоммуникациям из Великобритании, прослушавший запись наиболее часто воспроизводимого сообщения, отметил, что «вызов, по всей видимости, перехвачен после второго гудка, что крайне необычно и вызывает глубокую обеспокоенность. Это предполагает помехи на уровне сети — задолго до того, как будет установлено надлежащее соединение». Ни Израиль, ни Иран не делали публичных заявлений по поводу записанных телефонных сообщений.

Ранее стало известно, что Иран ввел ограничения на интернет на фоне ударов Израиля. Как сообщили в министерстве информационных и телекоммуникационных технологий Исламской Республики, они будут сняты по мере нормализации ситуации.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В ЛНР ребенок погиб из-за взрыва огнетушителя

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте