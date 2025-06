Загадка Солнечной системы оказалась почти раскрыта

23.06.2025 | 21:23

Астрономы приблизились к разгадке главной тайны Солнечной системы — таинственной Девятой планеты, предположительно скрытой за пределами орбиты Нептуна. Вместо того, чтобы искать ее отраженный свет, ученые впервые сосредоточились на ее тепловом излучении и нашли два потенциальных объекта. Результаты опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.

Уже много лет исследователи не понимают, почему объекты пояса Койпера — ледяные тела на окраине Солнечной системы — движутся по странным, сгруппированным орбитам. Единственное разумное объяснение: на них влияет массивная, еще не открытая планета, масса которой может в 5–10 раз превышать земную.

Обычные телескопы здесь бессильны — на таком расстоянии Девятая планета почти не отражает солнечный свет. Но все объекты излучают тепло, пусть и очень слабое. И именно это тепло решили искать астрофизики из Национального университета Цинхуа. Они использовали данные японского телескопа AKARI, который проводил обзор всего неба в дальнем инфракрасном диапазоне — идеальном для улавливания слабых тепловых сигналов.

Ученые исследовали участок неба, где, по расчетам, должна находиться Девятая планета. Сравнивая снимки, сделанные с интервалом во времени, они искали объекты, которые движутся слишком медленно для звезд, но достаточно заметно, чтобы отличаться от галактик. В результате были найдены два небесных тела, идеально соответствующие теоретическим ожиданиям: и по местоположению, и по тепловому излучению.

Если дальнейшие наблюдения подтвердят движение объектов, человечество впервые откроет новую планету в Солнечной системе за почти 200 лет и изменит представление о ее границах и происхождении.

