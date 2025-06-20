В Госдуме заявили о большом количестве обращений о пропавших без вести военных

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил о большом количестве обращений с вопросами о пропавших без вести и не выживших бойцах Вооруженных сил России.
Об этом парламентарий написал в Telegram.
О каком количестве обращений идет речь, депутат не уточнил.
В связи с наплывом обращений депутат отметил два законопроекта - об упрощении вступления в наследство и об отмене уплаты госпошлины для обращения родных бойцов в суд для признания военных без вести пропавшими.
Ранее стало известно о пропаже на СВО известного российского предпринимателя.
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