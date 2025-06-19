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В стране и мире

Врач развеял миф о мытье мяса перед готовкой

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Поверхность сырого мяса может быть загрязнена различными патогенами, но мытье не поможет решить эту проблему, рассказал «Ленте.ру» врач-токсиколог Михаил Кутушов.

«Поверхность мяса действительно может быть загрязнена, причем не только остатками крови и слизи, но и патогенными микроорганизмами. Однако простое промывание под краном не уничтожит этих микробов. Более того, вода лишь способствует их распространению: из сырого мяса бактерии могут попасть на столешницы, посуду, кухонные принадлежности», - предупредил врач.

Распространение бактерий через водяные брызги, по словам Кутушова, только увеличивает риск заражения болезнетворными микроорганизмами. Кутушов объяснил, что, согласно современным санитарным рекомендациям, мясо не требует промывания, потому что главная защита от патогенной флоры - полноценная термообработка.

«При правильной температуре, которая должна достигать не менее 70–75 градусов во внутренней части продукта, большинство болезнетворных микроорганизмов полностью уничтожаются. Это касается как мяса птицы, так и говядины, свинины и других видов. Исключение составляют только те случаи, когда мясо готовится в виде стейков с кровью - тогда особое внимание уделяется качеству исходного продукта и условиям его хранения», - уточнил собеседник «Ленты.ру».

Врач также рекомендовал удалять загрязнения с мяса с помощью бумажного полотенца, которое затем подлежит обязательной утилизации. Также, по его словам, важно тщательно мыть разделочные доски и ножи после контакта с сырым продуктом.

Ранее стало известно, что россиянка серьезно заболела после того, как поела сырого мяса и немытых фруктов. Как сообщает «Shot Проверка», женщина заразилась листериями — бактериями, которые могут провоцировать множество опасных заболеваний.

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Источник — lenta.ru
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