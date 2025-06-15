Продолжительность ирано-израильского конфликта спрогнозировали

15.06.2025 | 09:06

Военные действия Израиля против Ирана могут занять недели, а не дни. Такой прогноз по продолжительности ирано-израильского конфликта приводит телеканал CNN, ссылаясь на данные от израильского и американского чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Отмечается, что Соединенные Штаты не возражали против такой продолжительности атак Израиля на Иран.

«Операция проводится с молчаливого одобрения США... Администрация президента США Дональда Трампа не критиковала продолжительность операции в несколько недель в частных переговорах», - говорится в публикации на сайте телеканала.

Израильский чиновник отметил, что длительность конфронтации будет зависеть от того, как отреагирует Иран.

«Администрация Трампа твердо убеждена, что эту проблему можно решить, продолжив переговоры с США», - добавил он. По его словам, Вашингтон не станет «приказывать» Израилю делать что-то кроме самообороны.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац описал удары страны по Ирану, которые произошли в ночь на 15 июня, двумя словами. До этого он пригрозил сжечь столицу страны Тегеран.