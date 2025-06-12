Сетевое издание|18+|Четверг|12 июн 2025|15:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Названа возможная причина крушения пассажирского самолета в Индии

Печать
Telegram

Пассажирский самолет авиакомпании Air India мог разбиться из-за ошибки пилотов. Возможную причину крушения лайнера в Индии назвал эксперт в области безопасности полетов Александр Романов, его слова приводит Telegram-канал Mash.

Специалист проанализировал кадры с места происшествия и сделал вывод, что вместо того чтобы убрать шасси, пилоты могли преждевременно убрать закрылки. Они нужны при взлете для увеличения подъемной силы, а их отсутствие может привести к потере устойчивости борта.

Слова Романова подтверждают и фотографии сгоревшего самолета. На них можно заметить, что шасси остаются выпущенными.

При этом эксперт заметил, что нельзя полностью исключить техническую неисправность, хотя он склонен думать, что ситуация стала результатом ошибочной уборки механизации.

Самолет индийской авиакомпании Air India, перевозивший 242 пассажира, потерпел крушение после вылета из Ахмадабада, штат Гуджарата. Лайнер должен был следовать в Лондон, однако, по предварительным данным, зацепился за высокое дерево и упал в жилом районе Индии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте