В США предложили остановить боевые действия на Украине по линии фронта

12.06.2025 | 19:00

Вашингтон предложил остановить боевые действия на Украине по линии фронта. Такую инициативу озвучил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РБК.

Келлог заявил, что США намерены добиваться «прекращения огня на месте», пояснив, что по этому сценарию территории, которые стороны контролируют на данный момент, останутся за ними. «Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе», — описал Келлог видение США по урегулированию украинского конфликта.

Далее, по мнению спецпосланника США, Россию следует вернуть в «Лигу порядочных наций», «чтобы все работали вместе, чтобы был определенный баланс».

По его словам, США хотели бы долгосрочного мира не только для Украины, но и для Европы. «Мы не хотим, чтобы эта война возобновилась через три, четыре или пять лет», — подчеркнул Келлог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужным для Москвы результатом специальной военной операции на Украине станет устранение первопричин кризиса. К числу других важных целей он отнес достижение долгосрочного мира в соседней стране, обеспечение безопасности России, а также защиту интересов русскоязычного населения.