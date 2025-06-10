Петербуржец получил сообщение из Социального фонда и узнал о своей смерти в Сибири

10.06.2025 | 12:27

Жителя Санкт-Петербурга признали умершим из-за двойника в Сибири. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус.Люди».

Семья мужчины получила сообщение из Социального фонда, в котором семью информировали о назначении пособия в связи с потерей кормильца. Однако петербуржец был жив и здоров.

Выяснилось, что незадолго до этого в Красноярске не стало двойника мужчины - у них совпадали фамилия, имя, отчество и год рождения. Из-за этого сотрудники ЗАГС передали в фонд недостоверную информацию.

Теперь петербуржцу придется признать акт о его смерти незаконным в судебном порядке.

Ранее в Башкирии сотрудники ритуальной службы перепутали тела двоих мужчин. Это выяснилось, когда родственники уже похоронили одного из них. Ритуальщики признали ошибку и предложили провести перезахоронение за свой счет.