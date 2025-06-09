Сетевое издание|18+|Понедельник|9 июн 2025|14:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России нашли способ собрать больше штрафов с автомобилистов

Печать
Telegram

Представители Национального автомобильного союза (НАС) предложили провести в России модернизацию действующего парка камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо в адрес премьера РФ Михаила Мишустина.

В организации считают, что реализация подобной инициативы поможет выполнить план Министерства финансов (Минфина) по увеличению собираемости штрафов с россиян. Значительная часть (порядка 30 процентов) действующих дорожных камер в стране является устаревшими. Срок эксплуатации половины из них составляет в среднем 5-7 лет, а другой - свыше 7. Подобные устройства неэффективны в борьбе с нарушителями правил ПДД.

Вице-президент НАС Антон Шапарин отметил, что такого рода камеры не фиксируют ряд нарушений, включая непристегнутые ремни, использование телефона за рулем, проход пешехода в неположенном месте и т.д. В результате региональные бюджеты лишаются внушительной суммы поступлений, часть нарушителей остаются безнаказанными, а аварийность растет, резюмировал он. Модернизация действующих камер должна помочь решить эти проблемы.

Однако участники рынка в целом сомневаются в реализации инициативы НАС. Они подчеркивают, что замена всех устаревших камер обойдется во внушительную сумму. Установка новых устройств будет стоить примерно в 3-6 раза дороже, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО» Эльдар Тузмухаметов. «Современные, с видеоаналитикой, обойдутся в 2-5 миллиона рублей без учета установки и сервисов», - заявил он. Еще одной проблемой станут западные санкции, запрещающие экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, включая видеокарты Nvidia, используемые в камерах дорожного наблюдения, резюмировал эксперт.

Ранее Минфин резко увеличил план по штрафам за нарушение ПДД. В проекте изменений в федеральный бюджет на 2025 год, который ведомство внесло в середине мая, содержится наращивание подобного рода сборов с 6,4 миллиарда до 52,8 миллиарда рублей. Таким образом, планы по сборам повысили более чем в восемь раз. В качестве одного из способов реализовать такую меру в министерстве назвали увеличение размера штрафов. Так, санкции за превышение скорости поднялись в 1,5 раза - с 500-5000 рублей до 750-7500 рублей. Скидка же при быстрой оплате, напротив, снизилась вдвое - с 50 до 25 процентов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте