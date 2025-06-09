В России нашли способ собрать больше штрафов с автомобилистов

09.06.2025 | 10:55

Представители Национального автомобильного союза (НАС) предложили провести в России модернизацию действующего парка камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо в адрес премьера РФ Михаила Мишустина.

В организации считают, что реализация подобной инициативы поможет выполнить план Министерства финансов (Минфина) по увеличению собираемости штрафов с россиян. Значительная часть (порядка 30 процентов) действующих дорожных камер в стране является устаревшими. Срок эксплуатации половины из них составляет в среднем 5-7 лет, а другой - свыше 7. Подобные устройства неэффективны в борьбе с нарушителями правил ПДД.

Вице-президент НАС Антон Шапарин отметил, что такого рода камеры не фиксируют ряд нарушений, включая непристегнутые ремни, использование телефона за рулем, проход пешехода в неположенном месте и т.д. В результате региональные бюджеты лишаются внушительной суммы поступлений, часть нарушителей остаются безнаказанными, а аварийность растет, резюмировал он. Модернизация действующих камер должна помочь решить эти проблемы.

Однако участники рынка в целом сомневаются в реализации инициативы НАС. Они подчеркивают, что замена всех устаревших камер обойдется во внушительную сумму. Установка новых устройств будет стоить примерно в 3-6 раза дороже, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО» Эльдар Тузмухаметов. «Современные, с видеоаналитикой, обойдутся в 2-5 миллиона рублей без учета установки и сервисов», - заявил он. Еще одной проблемой станут западные санкции, запрещающие экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, включая видеокарты Nvidia, используемые в камерах дорожного наблюдения, резюмировал эксперт.

Ранее Минфин резко увеличил план по штрафам за нарушение ПДД. В проекте изменений в федеральный бюджет на 2025 год, который ведомство внесло в середине мая, содержится наращивание подобного рода сборов с 6,4 миллиарда до 52,8 миллиарда рублей. Таким образом, планы по сборам повысили более чем в восемь раз. В качестве одного из способов реализовать такую меру в министерстве назвали увеличение размера штрафов. Так, санкции за превышение скорости поднялись в 1,5 раза - с 500-5000 рублей до 750-7500 рублей. Скидка же при быстрой оплате, напротив, снизилась вдвое - с 50 до 25 процентов.