За продажу энергетиков детям ввели штрафы до полумиллиона рублей

08.06.2025 | 14:40

За продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним ввели штрафы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ представлен на официальном портале правовой информации.

Закон станет дополнением к Кодексу об административных правонарушениях в виде новой статьи - 14.16.1.

В ней прописана ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям. Сумма штрафа для россиян будет равна от 30 до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

Для юридических лиц новый закон предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что энергетики ведут к развитию ряда серьезных заболеваний у несовершеннолетних. В их числе он назвал патологии сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.