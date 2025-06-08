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В стране и мире

За продажу энергетиков детям ввели штрафы до полумиллиона рублей

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За продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним ввели штрафы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ представлен на официальном портале правовой информации.

Закон станет дополнением к Кодексу об административных правонарушениях в виде новой статьи - 14.16.1.

В ней прописана ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям. Сумма штрафа для россиян будет равна от 30 до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

Для юридических лиц новый закон предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что энергетики ведут к развитию ряда серьезных заболеваний у несовершеннолетних. В их числе он назвал патологии сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.

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Источник — lenta.ru
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