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В стране и мире

Стало известно о возможном исчезновении упаковок для 10 яиц из российских магазинов

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Из российских магазинов могут пропасть упаковки для десятка яиц. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Причиной возможного исчезновения этого вида упаковки называется тот факт, что столичная компания «Айкью-Пак» получила патент на классический лоток и уже подала в суд на одного из крупнейших поставщиков яиц в Москве и Московской области - «Окскую птицефабрику».

По информации канала, в исковом заявлении «Айкью-Пак» потребовала 2,5 миллиона компенсации и последующий запрет на использование упаковки для 10 яиц. Суд уже взыскал денежные средства с предприятия, но пока не запретил использование лотков. В «Окской птицефабрике» подтвердили инцидент и не стали исключать вероятность полного исчезновения этого вида тары с прилавков российских магазинов.

В свою очередь, представитель «Айкью-Пак» рассказал, что компания уже готовит новые иски, поскольку собирается монополизировать упаковки для яиц.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял миф о хранении яиц. По его словам, даже по ГОСТу допускается хранение яиц вне холодильника.

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Источник — lenta.ru
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