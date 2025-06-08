Стало известно о возможном исчезновении упаковок для 10 яиц из российских магазинов

08.06.2025 | 09:00

Из российских магазинов могут пропасть упаковки для десятка яиц. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Причиной возможного исчезновения этого вида упаковки называется тот факт, что столичная компания «Айкью-Пак» получила патент на классический лоток и уже подала в суд на одного из крупнейших поставщиков яиц в Москве и Московской области - «Окскую птицефабрику».

По информации канала, в исковом заявлении «Айкью-Пак» потребовала 2,5 миллиона компенсации и последующий запрет на использование упаковки для 10 яиц. Суд уже взыскал денежные средства с предприятия, но пока не запретил использование лотков. В «Окской птицефабрике» подтвердили инцидент и не стали исключать вероятность полного исчезновения этого вида тары с прилавков российских магазинов.

В свою очередь, представитель «Айкью-Пак» рассказал, что компания уже готовит новые иски, поскольку собирается монополизировать упаковки для яиц.

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