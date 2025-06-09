09.06.2025 | 10:51

Отказ от прививок спровоцировал распространение трех опасных заболеваний в России. Как стало известно «Коммерсанту», в стране зафиксировали рост заражения корью, краснухой и коклюшем.

«Ъ» ознакомился с докладом Роспотребнадзора, в котором среди причин подобной тенденции называется снижение в России уровня коллективного иммунитета.

В отчете были приведены данные о том, что в 2024 году в РФ было зарегистрировано 22 455 случаев заболевания корью, что в 1,72 раза выше прошлого года. Уточнялось, что 89,5 процента пациентов не прививались или не имели достоверной информации о прохождении вакцинации.

Среди заболевших краснухой прививки отказались делать 90,7 процента пациентов. Всего за 2024-й медики выявили 258 случаев заражения в 25 российских субъектах.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что в общей сложности в России снизилась заболеваемость по 48 формам инфекционных и 15 формам паразитарных болезней. Хорошие показатели были продемонстрированы в связи с пятнистой лихорадкой, острым гепатитом B, бактериальной дизентерией.

Ранее сообщалось, что в России не зарегистрировали случаев завоза опасного вируса Коксаки.