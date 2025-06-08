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В стране и мире

Родителей лишили свободы за плохую чистку зубов их детей

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В Швеции супружескую пару приговорили в восьми месяцам лишения свободы за плохую чистку зубов их детей. Об этом сообщило издание Aftonbladet.

Расследование началось после посещения детьми стоматологической клиники в городе Бурос. У несовершеннолетних диагностировали глубокий кариес, приведший к необходимости удалить несколько зубов. Кроме того, у них также появились абсцессы, инфекции и воспаления.

Прокурор София Брюнгельссон выступила за лишение супругов свободы, так как они не обеспечили уход за здоровьем детей. Обвиняемые отрицали свою вину. Суд встал на сторону обвинения и приговорил супругов к восьми месяцам лишения свободы.

«Родители несут ответственность за заботу о своих детях, и я считаю, что тот тип пренебрежения, который мы здесь видим, является преступным», - подчеркнула Брюнгельссон.

Ранее стало известно, что в Кунгуре осудят пару приемных родителей, которая дождалась 18-летия своей дочери и ограбила ее на улице.

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Источник — lenta.ru
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