В российских регионах начали штрафовать за публикацию прилетов БПЛА

09.06.2025 | 10:52

Власти некоторых российских регионов стали привлекать к ответственности местных жителей, которые выкладывают в сеть последствия ударов украинских БПЛА. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, в настоящее время административные штрафы вводятся в 12 регионах России.

Речь идет об Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Ленинградской, Тверской, Калужской и Тульской областях, а также Республике Адыгея, Республике Калмыкия и Санкт-Петербурге.

По данным издания, размер штрафов за нарушение варьируется от одной до 200 тысяч рублей.

Ранее БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. До этого ВСУ нанесли удар по подстанции «Рыльск». В результате нарушения работы объекта света лишились Рыльский район, а также частично Глушковский и Кореневский районы Курской области.