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В стране и мире

Россиян захотели штрафовать в сто раз строже за один вид нарушений

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Россиян захотели штрафовать в сто раз строже за один вид административных нарушений - мелкое хулиганство. С такой идеей выступил российский политолог Алексей Ярошенко, его слова приводит портал 360.ru.

По мнению Ярошенко, ужесточить наказание по статье 20.1 кодекса об административных правонарушениях следует в воспитательных целях, так как действующий размер штрафа - мизерный и смехотворный.

«Если мы наказываем за экстремизм в интернете, но терпим антиобщественное поведение в реальной жизни, то это неправильный подход, надо порядок на улицах наводить», - отметил политолог.

По его словам, размер штрафа должен составлять не от 500 рублей до 1000 рублей, а от 50 до 100 тысяч рублей. Ярошенко добавил, что высокие штрафы за мелкое хулиганство должны являться не местью, а способом профилактики.

Ранее сообщалось, что за продажу энергетиков детям в России ввели штрафы до полумиллиона рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что энергетики ведут к развитию ряда серьезных заболеваний у несовершеннолетних.

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Источник — lenta.ru
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