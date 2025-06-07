Пропавшая собака прошла 161 километр и нашла помощь посреди воды

07.06.2025 | 13:13

В Великобритании собака по кличке Эмбер пропала на 36 дней и нашлась плывущей с острова на материк. Об этом пишет The Guardian.

Пятилетнего ретривера Эмбер забрали из приюта в Катаре. Собаку приютила британская семья, но на следующий день та сбежала. Она доплыла до острова Браунси, где ее четыре дня подкармливала местная жительница.

Наконец Эмбер решила вернуться на материк — снова вплавь. Посреди воды ее заметил экипаж парома. Его член Итан Грант отметил, что сначала принял собаку за тюленя. Лишь присмотревшись, он понял, что перед ним пес, нуждающийся в помощи. Эмбер передали ветеринарам. Оказалось, что за время своего приключения собака преодолела 161 километр.

Ветеринары заявили, что с Эмбер все хорошо, она лишь немного похудела. Специалисты объясняли, что, оказавшись на свободе, собака почувствовала себя диким животным, поэтому сбегала от любого человека, пытавшегося ее поймать. Ожидается, что Эмбер заберет та женщина, что кормила ее на Браунси.

Ранее сообщалось, что в США семья воссоединилась с собакой, которую считала пропавшей навсегда. Ее нашли спустя четыре года в 1 600 километрах от дома.