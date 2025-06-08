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В стране и мире

Российские компании сократили наем новых сотрудников

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В 2025 году на рынке труда в России стало меньше вакансий, а отечественные компании снизили активность при найме кадров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику, опубликованную сервисом hh.ru.

Общее количество объявлений о поиске сотрудников в период с января по апрель снизилось на 15 процентов год к году. Особенно заметно их число уменьшилось в таких сферах, как управление персоналом, автомобильный бизнес, сельское хозяйство, логистика и транспорт, инвестиции и закупки. Похожие результаты и на платформе SuperJob: активных вакансий там стало меньше на 11 процентов.

По наблюдениям директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, первым поиск новых сотрудников замедлил малый и средний бизнес в регионах. Некоторые компании из сегмента МСБ и вовсе приостановили его, отметила спикер. По словам профессора кафедры экономической и социальной географии России МГУ Натальи Зубаревич, высокая потребность в кадрах остается лишь в ряде регионов с растущим производством, в частности в Москве.

Количество вакансий сократилось в строительстве, ретейле и в сегменте IT-стартапов, сообщил директор по стратегии агентства «Инетика» Илья Подсеваткин. У компаний из этих сфер назрела необходимость рефинансировать долги по новым ставкам, в связи с чем они начали урезать все остальные расходы, пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что у российских компаний возникла острая потребность в системных аналитиках и разработчиках сайтов. Незакрытыми по этим направлениям в 2024 году оставались 44 процента рабочих мест. Также рынок продолжил нуждаться в специалистах по созданию мультимедиа-приложений, базам данных и поддержке пользователей.

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Источник — lenta.ru
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