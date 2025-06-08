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В стране и мире

Названы пять признаков нехватки белка в организме

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Диетологи Джессика Кординг и Гэри Голденберг заявили, что заподозрить нехватку белка в организме можно по пяти признакам. Их специалисты назвали в беседе с изданием Infobae.

Кординг указала, что дефицит белка в рационе проявляется постоянным чувством голода, которое наступает вскоре после еды. Также у человека медленнее заживают раны, добавила она.

Кроме того, по словам врача, нехватка белка приводит к трудностям с наращиванием мышечной массы даже при регулярных занятиях спортом.

Голденберг заявил, что на эту проблему указывает выпадение волос. В заключение он посоветовал обратить внимание на ногти, которые будут сухими и ломкими.

Ранее диетолог Джоанна Аподака рассказала о ежедневных привычках, которые плохо сказываются на кишечнике. По ее словам, недостаточное употребление воды приводит к затруднению пищеварения.

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Источник — lenta.ru
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