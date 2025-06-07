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У ветеранов СВО может появиться еще одна льгота

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У ветеранов специальной военной операции (СВО) может появиться еще одна льгота — при регистрации ИП. С предложением ввести ее, как передает ТАСС, выступил сенатор Совета Федерации от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

«Я направил на заключение правительства России поправки в налоговый кодекс, согласно которым для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, принимавших участие в специальной военной операции, налоговая ставка по доходам устанавливается в размере 1 процента», — сказал Гибатдинов.

Он добавил, что такая ставка будет применяться в течение пяти налоговых периодов с момента регистрации индивидуального предпринимателя. После этого региональные власти будут вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на применение льгот.

«Мы часто [с бойцами] разговаривали во время выездов [в зону СВО]. И в том числе обсуждали, чем они планируют заниматься после окончания СВО. Многие из них хотят продолжить службу на благо Родины, но многие также хотят попробовать организовать свой бизнес», — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что семьям не вернувшихся со специальной военной операции бойцов приходилось делать платные справки для получения льгот. Речь идет, в частности, о справке из комитета ЖКХ, которую нужно получить для оформления мер поддержки.

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Источник — lenta.ru
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