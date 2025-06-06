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Женщина спасла собаку из-под колес поезда ценой своей жизни

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В штате Нью-Гэмпшир, США, женщина спасла любимую собаку из-под колес поезда ценой своей жизни. Об этом пишет NBC 10.

42-летняя Алисия Леонарди гуляла вдоль рельсов с бывшим бойфрендом и его собакой Джексоном. Пес был без поводка и, услышав позади гудок поезда, выбежал на железнодорожные пути. Леонарди тут же бросилась Джексону на помощь, мужчина побежал за ней.

Хозяева смогли выгнать собаку с рельсов, но не успели сойти сами и попали под поезд. Мужчина получил легкие травмы, а помочь женщине было уже невозможно.

Мать Леонарди Кэтлин Коллис отметила, что она действительно любила Джексона, хоть он и не был ее питомцем. «Она смелая девушка», — заявила Коллис. У Леонарди осталась 24-летняя дочь.

Ранее сообщалось, что в Индии питбуль ценой своей жизни спас детей, к которым подкралась трехметровая королевская кобра. Пес расправился с рептилией, разорвав ее на 10 кусков, но во время схватки она успела ужалить его в морду.

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Источник — lenta.ru
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