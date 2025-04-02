Врач предупредил о неочевидных последствиях пищевого отравления

02.04.2025 | 12:32

Пищевое отравление может спровоцировать аутоиммунные заболевания и некоторые другие неочевидные проблемы со здоровьем, предупредил британский хирург Каран Раджан. Его слова приводит издание HuffPost.

Раджан объяснил, что, когда с пищей в организм попадают болезнетворные бактерии, такие как сальмонелла или кишечная палочка, они не просто вызывают боль в животе, рвоту и диарею, а уничтожают регулирующие работу иммунитета полезные бактерии в кишечнике.

«Некоторые в небольшом количестве присутствующие в кишечнике бактерии, например руминококки, могут воспользоваться ослабленным состоянием организма и начнут активно размножаться», — рассказал он.

По словам врача, этот процесс способен еще сильнее нарушить микрофлору кишечника и спровоцировать новые воспаления, инфекции и ответные реакции иммунитета. Иногда это приводит к полной перестройке иммунной системы — в этом случае она начинает атаковать клетки кишечника и нервы. «Это может означать хроническую диарею, запор, вздутие живота, спазмы и многое другое», — заключил Раджан.

Ранее сообщалось, что у туристки из Великоритании диагностировали язвенный колит. Заболевание стало развиваться после сильного пищевого отравления уличной едой.