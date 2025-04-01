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В стране и мире

В России попросили ввести госрегулирование цен на картофель

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Российские власти должны заняться регулированием цен на картофель, потому что его подорожание не останавливается, что создает угрозу для продовольственной безопасности. С такой просьбой к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишут «Известия».

Он напомнил, что в 2024 году стоимость картофеля выросла на 92 процента, а с начала 2025 года - еще на 24 процента. При этом действующее законодательство позволяет правительству ограничивать цены на товар из списка социально значимых в случае резкого и продолжительного роста.

По словам Чернышова, картофель из-за его востребованности иногда называют вторым хлебом, поэтому подорожание прямо бьет по людям, а особенно страдают малоимущие граждане.

Речь идет о возможности ввести ограничение цен на товар на период до 90 дней в случае, если в течение 60 дней подряд его стоимость повышается на 10 процентов с учетом сезонных факторов. Для картофеля это условие выполнено с большим запасом.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отметили, что введение временных ограничений в отношении цен на тот или иной товар лежит в зоне ответственности правительства. Соответствующие предложения на основе данных Росстата вносит Минэкономразвития. Ранее глава ФАС Максим Шаскольский указывал, что рекордный рост стоимости картофеля связан с тем, что корнеплод долго был дешевым.

Представитель Минсельхоза отметил, что прошлогодний урожай картофеля в стране находится на средних многолетних уровнях и обеспечивает большую часть потребностей страны. В этом году посевные площади под культуру увеличат. Повышение цен в министерстве также связывают со слишком низкой базой 2023 года из-за рекордного урожая.

Глава аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Татьяна Губина рассказала, что половина картофеля в магазинах завезена из-за рубежа. А кроме того, отечественного продукта пригодного качества, который можно было бы отправлять в торговые сети, осталось не очень много, поэтому его стоимость растет. По ее мнению, сдерживание цен сейчас дополнительно ударит по производителям картофеля, у которых и без того не лучшая финансовая ситуация.

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Источник — lenta.ru
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