Россиянина осудили за вымогательство 13 миллионов рублей у священнослужителя

29.03.2025 | 13:29

В Ивановской области осудили мужчину за вымогательство денег у священнослужителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Он осужден по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.

По данным агентства, в ноябре 2019 года 39-летний житель Шуйского района, угрожая распространением заведомо ложных, позорящих сведений, вымогал у священнослужителя 13 миллионов рублей.

Пострадавший обратился к правоохранителям. Встреча под предлогом передачи денег проходила под контролем силовиков. В этот момент злоумышленника задержали.

Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что арестованный бывший депутат заксобрания Кубани делил миллиардное наследство.