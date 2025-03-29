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В стране и мире

Россиянам рассказали о способах мести телефонных мошенников

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Мошенники могут активно мстить тем, кто не дал им себя одурачить или оскорблял. Об этом заявила агентству «Прайм» научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Медведева.

Как отметила аналитик, для этого используют ИИ-технологии. «Например, подмена caller ID (или спуфинг номера) — это технология, позволяющая изменять номер, который отображается у получателя звонка», — подчеркнула Медведева. По ее словам, существуют мобильные приложения, которые меняют номер для исходящих звонков.

Так, с поддельного номера жертвы мошенники обзванивают других людей и даже звонят в полицию. Это чревато долгими объяснениями и запросом подтверждения подмены у сотового оператора.

Злоумышленники также могут зарегистрировать номер телефона жертвы на множестве площадок, откуда его тут же начинают бомбить спамом. Это безобидно, но неприятно, резюмировала Медведева.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать ищущих работу россиян, отправляя им сообщения от имени партии «Единая Россия». Так, по данным аналитиков, с 20 февраля по 15 марта от действий мошенников пострадали 770 пользователей, у них было украдено 5,9 миллиона рублей. Сначала мошенники публикуют фейковые вакансии на различных площадках и продвигают их с помощью рекламы.

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Источник — lenta.ru
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