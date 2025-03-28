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В стране и мире

Назван неожиданный фактор долголетия

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Исследования показали, что беглость речи может быть связана с продолжительностью жизни и замедленным старением организма. Ученые из Женевского университета обнаружили, что способность быстро и свободно говорить может быть признаком более медленного биологического старения. Результаты работы опубликованы в журнале Psychological Science.

В ходе исследования ученые проанализировали данные Берлинского исследования старения, охватившего 516 человек в возрасте от 70 до 105 лет. В течение многих лет изучались различные аспекты старения, включая биологические и социальные факторы, такие как состояние здоровья и когнитивные способности.

Для выяснения связи между когнитивными функциями и долголетием, участники прошли девять различных тестов, в том числе на беглость речи, скорость восприятия, вербальные знания и память.

Оказалось, что наиболее тесно с продолжительностью жизни связана именно беглость речи. Этот показатель связан с высокой эффективностью работы мозга, активным использованием памяти и словарного запаса.

Исследователи пояснили, что быстрое говорение требует более сложных когнитивных усилий, таких как долговременная память и зрительное восприятие, что также отражает общее состояние здоровья человека. Беглость речи является важным индикатором умственного и когнитивного благополучия, что в свою очередь влияет на замедление старения.

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Источник — lenta.ru
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