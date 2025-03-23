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В стране и мире

Названа возможная дата прекращения огня на Украине

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США хотят добиться прекращения огня на Украине к 20 апреля. Такую возможную дату частичного урегулирования конфликта назвал в своем Telegram-канале член Совета Федерации России Алексей Пушков.

«США не намерены совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта и побудить ее или заставить, если потребуется, пойти на мирное урегулирование, - написал Пушков, комментируя высказывания Стива Уиткоффа, спецпосланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, о том, что Вашингтон не позволит Киеву втянуть США в третью мировую войну. - Это и есть главная мотивация так называемого "плана Трампа". При этом США нацелены на достижение договоренности о прекращении огня до 20 апреля».

Кроме того, Пушков обратил внимание на слова Уиткоффа о том, что он предложил европейским руководителям перестать настраивать Зеленского против сценариев мирного урегулирования конфликта.

Тем временем журналисты издания Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники также назвали 20 апреля предполагаемой датой прекращения огня на Украине.

Вместе с тем в Вашингтоне признают, что сроки могут сместиться.

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Источник — lenta.ru
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