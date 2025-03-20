В Госдуме назвали дурновкусием любовь к турецким сериалам

20.03.2025 | 15:39

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что турецкие сериалы вредят российским зрителям из-за отсутствия культурной ценности. Его комментарий приводит 360.ru.

«Это отвратительная игра отвратительных актеров. Любить турецкие сериалы - это откровеннейшее дурновкусие. Я искренне рекомендую не смотреть их ни до, ни после обеда», - пояснил депутат.

По его мнению, эти сериалы искажают историю и не несут в себе никакой ценности.

В 2024 году Милонов заявил, что считает турецкие проекты «полнейшей белибердой». Парламентарий отметил, что сериалы стоит запретить, поскольку они создают у российских женщин ложный образ идеального мужчины и показывают жизнь, которая не соответствует действительности.

Ранее с требованием запретить показ турецких сериалов выступило общественное движение «Ветераны России». По словам председателя движения Ильдара Резяпова, сериалы негативно влияют на демографию, так как создают нереалистичный образ мужчины и россиянки «теряют интерес к нашим кавалерам».