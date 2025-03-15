Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 мар 2025|12:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России предрекли сохранение ключевой ставки и отказ от жесткого сигнала

Печать
Telegram

На заседании 21 марта ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента. Такое мнение в разговоре с РБК озвучил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Темпы инфляции, как и инфляционные ожидания, сейчас демонстрируют снижение, пояснил Васильев. По данным Росстата, в конце февраля инфляция за месяц составила 0,81 процента, тогда как в январе она находилась на уровне 1,23 процента, указал он. Инфляционные ожидания граждан в феврале также уменьшились до 13,7 процента, хотя месяцем ранее составляли 14 процентов.

На инфляцию влияет и укрепившийся рубль, присоединился к обсуждению представитель «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. При этом снизившаяся стоимость нефти и изменение платежного баланса могут внести корректировки в эту картину, допускает он.

Одновременно аналитики ожидают, что Центробанк на мартовском заседании смягчит сигнал по своим дальнейшим решениям. По мнению директора департамента аналитики ГК «Регион» Валерия Вайсберга, Банк России исключит вариант с повышением ставки в будущем.

Ранее аналитики говорили, что условий для снижения ставки в России пока также не наблюдается. Цены движутся вниз низкими темпами, указал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Со слов руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на внутреннем рынке наблюдаются факторы, способствующие как повышению, так и снижению ставки ЦБ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте