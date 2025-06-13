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Математик вычислил год окончания СВО

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Российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша вычислил, что специальная военная операция на Украине окончится в 2025 году. Он этом он рассказал в интервью aif.ru.

По словам ученого, речь идет обо всех мировых конфликтах, не только о противостоянии России и Украины. Он связал это с исчезновением причин для войн и сменой исторического цикла.

«Я, конечно, не могу давать гарантию, что никакая винтовка или пушка ни разу не стрельнет, но исчезнет главная причина для войн — это существование так называемых тоталитарных двойников, которых после 2025 года не будет никогда», — заявил Кваша.

Он отметил, что после 2025 года каждая страна будет заниматься внутренней политикой и оставит мысли о завоеваниях. Математик также указал на собственные расчеты, которые говорят о скором наступлении мирного урегулирования.

Кваша рассказал о существовании 24-летнего цикла, согласно которому через это количество лет в России наступает мирное время. Он пояснил, что 12 военных лет чередуются с 24 мирными годами. Например, первый раз такой период был в 1905-1917 годах, потом закончилась Первая мировая война. Следующий цикл наступил к 1941 году и продлился до 1953-го, в завершении цикла внезапно прекратилась Корейская война. Далее был Афганистан, когда 12-летний цикл длился с 1977 по 1989 годы.

Сейчас, по мнению математика, завершается очередное «время воевать», которое длилось с 2013 по 2025 год. Согласно этому расчету, СВО должна завершиться уже в текущем году.

В конце января прошлого года Кваша рассказал, что 2024-й станет годом «антитренда», когда события будут «переворачиваться в обратную сторону». Ученый заявил, что 2024 год станет неким аналогом 1944-го.

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Источник — lenta.ru
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