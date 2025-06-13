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В стране и мире

США стали перебрасывать военные силы на Ближний Восток

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США стали перебрасывать военные силы, в том числе корабли, на Ближний Восток. Об этом пишет Associated Press.

По информации чиновников, имена которых не раскрываются, такое решение принято в связи с возможным ответом Ирана на израильские удары.

Так, военно-морской флот уже направил в Восточное Средиземноморье эсминец USS Thomas Hudner. Еще один корабль вышел в море, чтобы быть доступным по запросу Белого дома.

Тем временем, как уточняют инсайдеры, Трамп встречается с руководителями Совета нацбезопасности, чтобы обсудить текущую ситуацию.

Ранее в июне российский политолог оценил будущее Ирана после авиаударов Израиля. По мнению эксперта Сергея Маркова, страны будут обмениваться ракетными ударами еще на протяжении нескольких недель.

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Источник — lenta.ru
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