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На Земле неожиданно началась магнитная буря

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На Земле началась магнитная буря, которая не была ранее спрогнозирована. О неожиданной буре средней силы сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Первые геомагнитные возмущения зафиксировали с 23:00 по московскому времени, их причина на данный момент неясна. Они продолжались всю ночь и к утру достигли отметки G2.3 - немного выше среднего значения.

Ученые также рассказали, что возможно усиление солнечного ветра к 14 июня из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце.

Пока специалисты не дают прогнозов о продолжительности и силе бури, однако нестабильная геомагнитная обстановка может сохраниться в течение 2-3 дней.

4 июня на Земле закончилась рекордно долгая магнитная буря, которая продлилась почти 70 часов. Она стала самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года.

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Источник — lenta.ru
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