В стране и мире

Вероятность начала полномасштабной войны между Ираном и Израилем оценили

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Ситуация на Ближнем Востоке после упредительных ударов Израиля по Ирану очень сложная, и риск перерастания конфликта в полномасштабную войну очень высок, рассказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Израиль нанес несколько воздушных ударов по Ирану. О начале атаки сообщил портал Axios, ее также подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Политолог отметил, что удар Израиля по Ирану пришелся накануне шестого раунда переговоров, который должен был состояться в воскресенье. Тарасов уточнил, что этот раунд отличался тем, что стороны выступали с угрозами в адрес друг друга и Израиль действительно грозился ударить по ядерным объектам. Однако это должно было произойти лишь в случае, если Иран откажется подписывать соглашение, добавил эксперт.

«Предполагаемый удар ожидался все же не ночью, как это произошло, а после итогов переговоров в Омане. Упредительный удар ставит ситуацию под большой вопрос. Но главное в том, что срываются переговоры по ядерной программе и там придется начинать с нуля между Штатами и Ираном - это удар по политике Трампа на Ближнем Востоке», — указал собеседник «Ленты.ру».

Тарасов добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху таким образом ослабляет потенциал американской дипломатии мирного типа, которая все же открывала шансы для достижения хоть какого-то мирного соглашения. Ситуация теперь очень сложная, поскольку Иран, как и прежде, готовится нанести ответный удар. Кроме того, важно, как отреагируют на это другие регионы и внешний мир, добавил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что страна защитит Израиль в случае ответной атаки Ирана. Глава Белого дома заранее знал о плане Израиля нанести удары, но Вашингтон никак не был вовлечен в военном плане.

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Источник — lenta.ru
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