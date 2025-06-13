Единственный пассажир чудом спасся при крушении самолета в Индии

13.06.2025 | 17:29

В Индии чудом выжил один человек после крушения самолета Boeing 787 Dreamliner. Единственным спасшимся стал 40-летний Вишваш Кумар — гражданин Великобритании индийского происхождения, сообщает телеканал DD News.

Кумар возвращался в Лондон после поездки к семье и занял место 11A у окна возле аварийного выхода. Уже в первые минуты после взлета, по его словам, самолет начал странно себя вести, а затем врезался в здание. После этого борт охватило пламя.

Мужчина признался, что слышал вокруг крики людей и думал, что не сможет спастись.

«Но когда я открыл глаза, я понял, что жив, и попытался отстегнуться от сиденья и выбраться оттуда», — рассказал он журналистам.

Мужчина получил ожоги руки и самостоятельно добрался до машины скорой помощи. Сначала его приняли за пострадавшего на земле. Лишь позже стало ясно, что он находился на борту.

Самолет авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня. На борту находились 242 человека. Всем, кроме Кумара, выжить не удалось. В Индии его спасение называют настоящим чудом.

Сейчас мужчина находится в больнице под наблюдением врачей.