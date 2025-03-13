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В стране и мире

В России предложили запретить самокатчикам ездить по тротуарам

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В России захотели запретить пользователям электросамокатов ездить по тротуарам. Соответствующее предложение выдвинули депутаты Госдумы, передает Telegram-канал Shot.

По словам одного из авторов инициативы, депутата Сергея Миронова, самокатчики на тротуарах подвергают опасности себя и пешеходов.

Он отметил, что в 2025 году на дорогах появится более 500 тысяч самокатов. При этом число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности только растет. В 2024 году произошло четыре тысячи таких аварий.

В качестве альтернативы тротуарам депутаты предлагают построить для пользователей самокатов отдельную инфраструктуру или перевести их на велодорожки.

Ранее сообщалось, что на улицах Москвы начали выставлять прокатные электросамокаты и велосипеды.

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Источник — lenta.ru
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