Названы самые необычные вакансии в России

10.03.2025 | 11:52

В России ищут нейрохудожника, специалиста по решению задач по алгебре за седьмой-одиннадцатый классы, полировщика бриллиантов и специалиста по рекламе в Музей Бомжей. Самые необычные вакансии в России назвали аналитики hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Столичная автошкола ищет инструктора со знанием языка жестов для обучения вождению людей с проблемами слуха и речи. Специалисту готовы платить от 100 до 200 тысяч рублей в месяц, до вычета налогов. Также в Москве ищут специалиста по болезням растений - от него требуется проведение натурных обследований территорий для определения наличия заболеваний или вредителей и рекомендация, как лечить и не допускать заражение растений. Еще одна вакансия столицы - конструктор театральных декораций, ему готовы предложить от 120 тысяч рублей в месяц.

В Перми готовы принять на работу демонстратора пластических поз в академию живописи. Кандидату необходимо умение долго находиться в одном положении, и знать основы пластической и мимической выразительности. Платить готовы от 102 до 155 рублей за академический час (45 минут). Также городской мукомольный завод ищет зашивальщика мешков для работы на автоматической линии фасовки муки в мешки - платить готовы 44-50 тысяч рублей на руки.

В Подольске ищут художника по росписи стеклянных елочных игрушек ручной выдувки. Для устройства необходимо предоставить портфолио и документы о наличии художественного образования. Зарплата составит от 50 до 60 тысяч рублей на руки. В Новом Осколе ищут декоратора ритуальных венков и корзин. От него требуются понимание композиции, умение работать руками и ответственность. Зарплата такого специалиста составит от 35 тысяч рублей в месяц на руки.

Предприятие в Барнауле ищет специалиста раковода - в его обязанности входит уход кормление, замеры воды и уборка бассейнов с членистоногими за 30 тысяч рублей на руки. В Екатеринбурге ищут сотрудника на украшение пончиков в ночную смену за 45-60 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге готовы принять на работу дегустатора жевательных конфет с доходом от 34 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще интересоваться работой в ушедших из страны компаниях. С 15 по 25 февраля количество запросов на работу в ушедших из страны фирмах выросло в 2,5 раза в годовом выражении. Как отмечают аналитики, тенденция обусловлена новостным фоном и растущим числом сообщений о возможном возвращении зарубежных брендов. Больше всего подобных запросов зафиксировано после того как президент РФ Владимир Путин поручил проработать механизм возвращения иностранных компаний.