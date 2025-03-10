Сетевое издание|18+|Понедельник|10 мар 2025|13:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Названы самые необычные вакансии в России

Печать
Telegram

В России ищут нейрохудожника, специалиста по решению задач по алгебре за седьмой-одиннадцатый классы, полировщика бриллиантов и специалиста по рекламе в Музей Бомжей. Самые необычные вакансии в России назвали аналитики hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Столичная автошкола ищет инструктора со знанием языка жестов для обучения вождению людей с проблемами слуха и речи. Специалисту готовы платить от 100 до 200 тысяч рублей в месяц, до вычета налогов. Также в Москве ищут специалиста по болезням растений - от него требуется проведение натурных обследований территорий для определения наличия заболеваний или вредителей и рекомендация, как лечить и не допускать заражение растений. Еще одна вакансия столицы - конструктор театральных декораций, ему готовы предложить от 120 тысяч рублей в месяц.

В Перми готовы принять на работу демонстратора пластических поз в академию живописи. Кандидату необходимо умение долго находиться в одном положении, и знать основы пластической и мимической выразительности. Платить готовы от 102 до 155 рублей за академический час (45 минут). Также городской мукомольный завод ищет зашивальщика мешков для работы на автоматической линии фасовки муки в мешки - платить готовы 44-50 тысяч рублей на руки.

В Подольске ищут художника по росписи стеклянных елочных игрушек ручной выдувки. Для устройства необходимо предоставить портфолио и документы о наличии художественного образования. Зарплата составит от 50 до 60 тысяч рублей на руки. В Новом Осколе ищут декоратора ритуальных венков и корзин. От него требуются понимание композиции, умение работать руками и ответственность. Зарплата такого специалиста составит от 35 тысяч рублей в месяц на руки.

Предприятие в Барнауле ищет специалиста раковода - в его обязанности входит уход кормление, замеры воды и уборка бассейнов с членистоногими за 30 тысяч рублей на руки. В Екатеринбурге ищут сотрудника на украшение пончиков в ночную смену за 45-60 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге готовы принять на работу дегустатора жевательных конфет с доходом от 34 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще интересоваться работой в ушедших из страны компаниях. С 15 по 25 февраля количество запросов на работу в ушедших из страны фирмах выросло в 2,5 раза в годовом выражении. Как отмечают аналитики, тенденция обусловлена новостным фоном и растущим числом сообщений о возможном возвращении зарубежных брендов. Больше всего подобных запросов зафиксировано после того как президент РФ Владимир Путин поручил проработать механизм возвращения иностранных компаний.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте