Россиянам назвали способ сэкономить на ЖКУ с помощью унитаза

08.03.2025 | 13:10

Современный унитаз с двумя кнопками поможет сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Способ меньше отдавать за «коммуналку» россиянам назвал эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

Специалист отметил, что старые модели с одной кнопкой при сливе тратят от 8 до 12 литров воды, а новые — вдвое меньше.

«Сливной бачок унитаза влияет на счета. Современные модели с двумя кнопками позволяют выбрать — спустить весь объем или только половину. Для еще большей экономии можно поставить бачок с регулировкой наполнения», — добавил Бондарь.

Ранее эксперт по ЖКХ Павел Степура напомнил, что такие пункты в платежке за «коммуналку», как антенна, радиоточка, страхование квартиры и все остальное, что не относится напрямую к жилищно-коммунальным услугам, не являются обязательными для оплаты.