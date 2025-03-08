Раскрыта опасность использования общественных зарядных станций

08.03.2025 | 10:41

Использование общественных зарядных станций может привести к заражению девайса вредоносным программным обеспечением и утечке информации. Об этом заявила доктор технических наук, доцент, завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова в беседе с RT.

Специалист напомнила, что кабель USB, который используется для зарядки, одновременно служит средством передачи данных.

По ее словам, хакеры используют это обстоятельство, внедряя специальные микроконтроллеры в общественные зарядные станции — это, в свою очередь, позволяет им скомпрометировать ваше устройство.

Доцент подчеркнула, что даже если гаджет заблокирован, есть уязвимости, позволяющие преступникам взять управление над смартфоном. В таком случае она рекомендовала покупать кабели Type-C, поддерживающие исключительно зарядку.

Ранее директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский рассказал, что забытые аккаунты в соцсетях могут стать лазейкой для злоумышленников.