Сетевое издание|18+|Вторник|4 мар 2025|16:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Сладостям в России предрекли уменьшение и подорожание

Печать
Telegram

Производители кондитерской продукции в России повысят отпускные цены на 5–15 процентов. Помимо подорожания часть продукции также ждет уменьшение в размерах - такое развитие событий предрекли источники «Коммерсанта».

В феврале Фабрики «Нева» (производит зефир, пастилу, мармелад), «Микаелло» (фрукты и орехи в шоколаде) и «Сладкая слобода» (выпускает печенье) подняли отпускные цены для ретейла.

Волну подорожаний объяснили ростом затрат: стоимость яблочного пюре в 2024 году выросла для производителей на 9 процентов, арахиса - на 50 процентов, изюма - на 35 процентов. Стоимость какао-порошка увеличилась более чем втрое, заменителя какао-масла - на 32 процентов, ароматизаторов и красителей - на 25 процентов, пектина - на 23,8 процента. Помимо сырья, растут в цене транспортные тарифы и зарплаты.

По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, себестоимость производства сладостей растет из-за удорожания сырья, роста кредитной нагрузки и стоимости логистики. Помимо увеличения цен производители намерены также снизить вес части ассортимента плиток шоколада «Аленка», «Бабаевский» и «Вдохновение» будет снижен. Так, упаковки в 200 граммов могут превратиться в 180 и 150 граммов, а упаковки в 100 граммов - уменьшиться на 10 граммов. В общей сложности вес плиток шоколада в среднем уменьшится на 10–33 процентов.

Помимо так называемой «шринкфляции», когда производители прибегают к снижению веса товара в упаковке, бизнес для снижения цен может также изменить состав продуктов.

В случае с шоколадом речь может идти о частичной замене какао-масла на дешевые аналоги», - допустил руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Ранее о повышении отгрузочных цен с февраля-марта 2025 год предупредили партнеров американские бренды кондитерской продукции Mondelēz и «Марс». Производители сладостей собираются поднять цены на шоколадки Mars, Snickers, Milky Way и Bounty на 16-19 процентов, конфеты «Коркунов» - на 11–19 процентов, шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» - на 5–15 процентов. Причиной называют рост биржевых цен на сырье - какао-бобов и масло. Повышение должно происходить в два этапа: с 20 февраля и с 24 марта.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В российской больнице трехлетняя девочка не выжила после одной процедуры

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте