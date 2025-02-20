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В стране и мире

В России захотели снизить возраст проверки репродуктивного здоровья подростков

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В России захотели снизить возраст проверки репродуктивного здоровья подростков. Соответствующее предложение было озвучено на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации, пишет «Парламентская газета».

Согласно приведенной статистике, с 2020 по 2023 год число женщин репродуктивного возраста в России сократилось на полтора миллиона и составило около 34 миллионов человек. Как отметила замминистра здравоохранения Евгения Котова, сейчас профосмотры, направленные на сохранение репродуктивного здоровья, проводят с 14 лет - ими охвачено 96 процентов подростков.

При этом, с ее слов, эксперты предложили снизить планку возраста для проведения таких медицинских осмотров, в связи с тем, что «у современных детей становление и созревание начинается раньше».

Чиновница также обратила внимание на необходимость упростить процесс прохождения диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для взрослых. По итогам 2024 года, такие осмотры прошло около шести миллионов россиян, причем мужчины интересовались состоянием своей детородной функции вдвое реже, чем женщины.

Как подчеркнула зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко, для женщин является нормой забота о своем здоровье, а мужчины, как показывает опыт, даже диспансеризацию проходит неохотно. «Пришло время взяться и за мужчин», - заявила она.

Представитель Минздрава, в свою очередь, предположила, что людям может быть тяжело отпроситься с работы дважды, чтобы вначале пройти обычный профосмотр для выявления хронических заболеваний, а затем и репродуктивный. «Поэтому клинический маршрут должен быть один», - считает Котова.

Ранее в России группа медиков призвала законодательно закрепить право на жизнь с момента зачатия. Эксперты написали письма в поддержку запрета абортов в частных клиниках.

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Источник — lenta.ru
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