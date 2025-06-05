Россиян предупредили о мошенничестве с сообщениями от авиакомпаний

05.06.2025 | 16:42

Новая схема мошенничества предполагает фейковые сообщения от авиакомпаний со ссылками на ресурсы аферистов, предупредил депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с Life.ru.

В лжесообщении пассажирам могут сообщить о якобы переносе рейсов, необходимости возврата денег за билеты, доплате за багаж или прохождении идентификации перед посадкой. В них есть ссылка на поддельный сайт, который практически неотличим от настоящего благодаря использованию логотипов, фирменного стиля и рабочих элементов интерфейса. Основная цель злоумышленников - получить данные банковских карт или паспортные сведения.

Немкин предупредил, что мошенники пытаются воспользоваться стрессом человека перед поездкой, из-за чего он не станет перепроверять информацию. Часто аферисты также пользуются утечками персональных данных из туристических сервисов или гостиниц.

Для защиты от мошенничества Немкин рекомендовал использовать только официальные приложения перевозчиков, не переходить по ссылкам из писем и SMS, особенно если они требуют оплату или ввод данных карты. А также внимательно смотреть на адрес сайта и оформление письма.

Ранее Немкин также назвал и другие уловки, используемые мошенниками для обмана россиян перед отпуском. По его словам, особо опасны для россиян объявления в социальных сетях: мошенники массово размещают рекламу о «горящих турах», «уникальных акциях» и «дешевом отдыхе». После связи с потенциальным клиентом они забирают частичную или полную оплату тура, а затем исчезают.