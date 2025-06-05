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В Госдуме раскритиковали идею платить школьникам за успешную сдачу ЕГЭ

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Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что считает рискованной меру по выплате денежного поощрения школьникам, успешно сдавшим единый государственный экзамен (ЕГЭ). Своим мнением он поделился в беседе с журналистами издания «Ридус».

«На мой сугубо личный взгляд, такая мера является несколько рискованной, поскольку у кого-то из школьников может появиться идея отдать часть награды тем или иным преподавателям в обмен на то, что они обеспечат получение этой награды», - заявил Вассерман.

По его словам, подобная практика может быть опасной, пока парламентарии не проработают соответствующие защитные механизмы.

5 июня в правительстве Тюменской области сообщили, что выпускники региона, сдавшие итоговый экзамен на сто баллов, получат по 100 тысяч рублей.

Мера с денежным поощрением одиннадцатиклассников действует в Тюменской области с 2022 года по поручению местных властей. Ранее вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко заявила о необходимости доработки системы ЕГЭ.

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Источник — lenta.ru
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