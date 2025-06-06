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Удар ВСУ по зданию суда в Белгороде с губернатором Гладковым внутри попал на видео

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео с ударом беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию суда в Белгороде в тот момент, когда он находился внутри. Ролик глава региона разместил в Telegram.

На кадрах видно, как Гладков осматривает последствия первой атаки беспилотника на здание суда. На фасаде видны повреждения, выбиты окна. Когда губернатор находился в одном из коридоров, прозвучал громкий взрыв. «Еще один! Второй этаж!» — подтверждает удар один из сопровождающих чиновника, и все выходят на улицу.

Съемка снаружи здания запечатлела новые повреждения фасада на уровне первого и второго этажей. Всех работников суда губернатор распорядился отправить домой.

По словам Гладкова, второй удар был нанесен беспилотником самолетного типа. В результате пострадал проезжавший в этот момент мимо здания горожанин. Мужчину доставили в больницу. Взрыв повредил окна и фасад.

Ранее Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Под удар попали хутора Екатериновка, Хуторище, села Лозовое, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Пороз, Новоалександровка, а также поселки Майский, Октябрьский и город Шебекино. Есть пострадавшие.

Источник видео и фото - t.me/vvgladkov.

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Источник — lenta.ru
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