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Названы главные причины пропажи людей в России

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Главными причинами пропажи людей в России являются проблемы с физическим и психическим здоровьем. Их «Ленте.ру» назвали координатор проекта по поиску пропавших «ЛизаАлерт» Валентина Наумова и эксперты в области медицины.

Как выяснили в «ЛизаАлерт», чаще всего в стране пропадают не старики и дети, а люди, которые, как считается, могут постоять за себя - мужчины от 25 до 45 лет. По словам судмедэксперта Алексея Решетуна, мужчины пропадают из-за заболеваний, приводящих либо к полной потере сознания, либо к внезапной смерти, как нередко бывает при инсульте. В таком случае человек попадает в больницу или в морг без документов, а родственники объявляют его пропавшим без вести. Решетун подчеркивает, что инсульт как заболевание «помолодел» и все чаще происходит у людей в расцвете сил.

В свою очередь психолог Дмитрий Диденко в беседе с «Лентой.ру» отметил, что россияне пропадают и из-за психических проблем.

«Cчитается, что мужчинам больше свойственно решать свои проблемы самостоятельно. Но уход из дома и другое подобное поведение может сигнализировать о том, что человек не хочет, чтобы другие видели его слабость», - заявил Диденко.

Наумова добавила, что люди зачастую числятся пропавшими, так как не предупреждают близких о своих планах и не рассказывают, куда направляются. Она напомнила, что важно всегда носить с собой телефон и оставаться на связи.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из рабства россиянина нашли за тысячу километров от дома.

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Источник — lenta.ru
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