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В стране и мире

Определен способ выбрать вкусные мандарины

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Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как выбрать вкусные мандарины. Определенные способы сделать это она назвала в беседе с «Москвой 24».

«Когда вы выбираете мандарин, нужно обратить внимание на то, чтобы кожура достаточно плотно прилегала к самому плоду. Если она отходит либо есть какие-то пустоты, то это признак порчи мандарина», - предупредила Панова.

Специалистка также отметила, что невкусными будут подмороженные мандарины. По словам нутрициолога, распознать их можно по нехарактерной для этого фрукта твердости, а также по тусклой и матовой кожуре.

В материале также отмечается, что зеленые веточки на мандаринах нельзя назвать гарантией их свежести, так как листья могут сохранять цвет очень долго.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала покупать искусственную икру для украшения салатов и закусок к Новому году. По ее словам, этот продукт делают из бурых водорослей, благодаря чему он получается полезным и низкокалорийным.

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Источник — lenta.ru
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