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В стране и мире

Россияне назвали самые обидные подарки

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Россияне не хотят получить в подарок кружку, гель для душа, носки и книгу рецептов Юлии Высоцкой, но будут не против сертификата в SPA. Об этом стало известно из опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и сервиса CUVA, результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В исследовании сервиса приняли участие более полутора тысяч россиян. Большинство из них (22 процента) самым желанным подарком назвали сертификаты на массаж, в SPA и фитнес-клуб. Второе место заняло путешествие (16 процентов). 12 процентов опрошенных выбрали в качестве лучшего подарка деньги. Менее популярными презентами стали мастер-классы, романтический ужин, парфюм, одежда и обувь.

Самым обидным подарком россияне назвали поздравление от известного человека по телефону, онлайн или офлайн (19 процентов). 17 процентов опрошенных обиделись бы, если бы им подарили подписку на онлайн-сервис или доступ к эксклюзивному контенту. На третьем месте оказались товары для дома (13 процентов).

К самым обидным подаркам опрошенные также отнесли безделушки, любые «пылесборники», весы, гель для душа, кружки и носки. Одна из респонденток ответила, что ей было неприятно получить в подарок книгу рецептов от Юлии Высоцкой. «До сих пор мужу припоминаю», - добавила она. В эту же категорию попало что-то передаренное и купленное без учета интересов, а также равнодушие.

Сервису CUVA также удалось узнать, что 87 процентов россиян дарят подарки родным и близким друзьям. В среднем на один презент большинство тратят до 5000 рублей (60 процентов). Самым главным при выборе подарка являются интересы, предпочтения или «лист пожеланий» получателя - так ответило 66 процентов опрошенных. Вторым критерием стала степень близости с человеком (26 процентов). Третье место разделили бюджет и символичность (по 4 процента).

Ранее сообщалось, что в городе Осинники Кемеровской области мужчина привел коня в жилой дом, попытался заехать на нем в квартиру и получил выговор от жены. По словам соседей, супруги ругались несколько часов и в результате мужчину вместе с конем выгнали на улицу.

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Источник — lenta.ru
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