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В стране и мире

В России прокомментировали предложение вернуть талоны на еду

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Чтобы россияне были уверенны, что они могут позволить себе необходимые товары, нужно ограничивать произвол монополий, развивать рынок и обеспечивать достойный уровень жизни, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал предложение главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова ввести талоны на еду.

«В рыночной экономике нужно ограничивать произвол монополий. Если развивать рынок, если обеспечивать людям достойный уровень жизни, если ограничивать произвол монополий, то тогда все будет в порядке», - заявил Делягин.

При этом, по словам депутата, талоны могут понадобиться только при условии разрушения экономики страны.

Ранее Анатолий Аксаков предложил ввести на всей территории России талоны на еду. Депутат пояснил, что такая мера поддержки позволит испытывающим нужду людям быть уверенными, что они при любых обстоятельствах будут обеспечены необходимым минимумом продуктов и товаров.

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Источник — lenta.ru
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