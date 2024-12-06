Названа оптимальная для большинства россиян диета

06.12.2024 | 14:10

Скандинавская, или нордическая, диета является оптимальной для большинства россиян, считает врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков. Об особенностях такого питания и возможных ограничениях он рассказал в беседе с aif.ru.

По словам врача, скандинавская диета в основном состоит из продуктов, которые можно производить в России: дикая рыба, дичь или мясо скота свободного выпаса, а также ягоды и ферментированные овощи.

Единственным экзотическим для россиян элементом диеты Поляков назвал масло канолы - одного из сортов рапса. Однако, как подчеркнул врач, его можно заменить на более привычное для россиян конопляное или льняное масло.

В то же время специалист предупредил, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта самостоятельно менять рацион питания нельзя. По его словам, в этом случае следует обратиться к диетологу, который подберет щадящую диету исходя из возможностей и потребностей организма.

Ранее эндокринолог, диетолог Инна Мисникова заявила, что капусту брокколи можно есть каждый день. По ее словам, этот овощ уменьшает воспаление, предотвращает развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.