Сетевое издание|18+|Понедельник|2 дек 2024|14:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Названы возможные дата и время прямой линии с Путиным

Печать
Telegram

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным запланирована на полдень четверга, 19 декабря. Возможные дату и время назвал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram.

По его словам, эту информацию подтвердили сразу три источника в Кремле. Ожидается, что кол-центры начнут принимать вопросы от россиян уже в ближайшие дни. Обратиться к президенту сможет «кто угодно и откуда угодно» через интернет, СМС или по телефону.

«Кстати, в прошлом году Песков сказал мне, что шанс есть даже у [президента Украины Владимира] Зеленского», — подчеркнул Юнашев.

Он добавил, что, так же как и в 2023 году, грядущую прямую линию объединят с большой пресс-конференцией.

Ранее генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров предположил, что прежде всего Путину зададут вопросы о специальной военной операции. Также ожидается, что будут затронуты такие темы, как положение России в мире и отношения с США, а также вопросы «мирной жизни», касающиеся ставок по кредитам, жилья, поддержки многодетных семей и уровня рождаемости.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте