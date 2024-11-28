Жителям аварийных домов в России дали совет

28.11.2024 | 14:21

С расселением из аварийного жилья может помочь прокуратура, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев.

По его словам, жизнь в аварийных домах со стенами в трещинах и осыпающимися потолками часто сопровождается чувством безысходности. Однако несмотря на возможное столкновение с равнодушием и бюрократией объединение жильцов и последовательные действия, включая обращения в надзорные органы, к юристам и в суды, могут дать результат.

Процесс переселения иногда может затянуться на несколько лет, сообщил юрист. В такой ситуации он посоветовал жильцам зафиксировать все нарушения и обращаться в ответственные инстанции.

На нарушение санитарных норм или завышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства можно пожаловаться в Роспотребнадзор или в Федеральную антимонопольную службу. Если же дом не включен в программу расселения, за помощью следует обратиться к депутатам или даже в администрацию президента.

В прокуратуру юрист посоветовал пойти при бездействии местных властей или управляющих организаций. Если эти меры не принесли результата, придется обратиться в суд.

Ранее в России собрались обновить правила расселения аварийных домов. Новую квартиру взамен снесенной предлагают давать только тем, для кого она является единственным жильем. В остальных случаях собственники квартир в снесенном доме получат денежную компенсацию.